В Ватикане предали земле тело папы римского Франциска

Заупокойную мессу по понтифику возглавлял декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Он обратился к верующим с просьбой «строить мосты, а не стены». Именно так всегда говорил папа римский Франциск.

Церемония прощания состоялась на площади Святого Петра в Ватикане. В настоящее время тело понтифика уже предано земле.

Проститься с папой римским Франциском пришли более 200 тысяч человек. На траурной церемонии присутствовали в том числе лидеры ряда стран, среди них были президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский.

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет, причиной смерти стал инсульт, который спровоцировал проблемы с сердцем.