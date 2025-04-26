В Ватикане предали земле тело папы римского Франциска
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В Ватикане завершилась траурная церемония по случаю похорон папы римского Франциска. Тело понтифика предано земле, сообщает РИА Новости.
Заупокойную мессу по понтифику возглавлял декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Он обратился к верующим с просьбой «строить мосты, а не стены». Именно так всегда говорил папа римский Франциск.
Церемония прощания состоялась на площади Святого Петра в Ватикане. В настоящее время тело понтифика уже предано земле.
Проститься с папой римским Франциском пришли более 200 тысяч человек. На траурной церемонии присутствовали в том числе лидеры ряда стран, среди них были президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский.
Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет, причиной смерти стал инсульт, который спровоцировал проблемы с сердцем.