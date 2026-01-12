Торги по продаже аэропорта Домодедово пройдут 20 января

сегодня в 22:16

Торги по продаже активов «ДМЕ Холдинга», управляющего аэропортом Домодедово, состоятся 20 января. Аукцион будет проводиться на электронной площадке «РТС-тендер». Соответствующее извещение опубликовано на правительственном портале «ГИС Торги».

Торги проводит ПАО «Банк ПСБ». Заявки принимаются с 0:01 13 января до 18:00 19 января по московскому времени. Стартовая цена лота составляет 132,266 млрд рублей, задаток — 26,45 млрд рублей, а шаг аукциона — 1,322 млрд рублей (1%).

В описании лота говорится, что продажа 100% долей уставного капитала ООО «ДМЕ Холдинг» и иных юридических лиц, включая более 20 компаний группы. Договор купли-продажи будет подписан в течение 5 дней после завершения аукциона.

Согласно отчету об оценке рыночной стоимости доли уставного капитала «ДМЕ Холдинга», этот актив реализуется в составе общего пакета по цене 1 рубль. При этом рыночная стоимость уставного капитала ООО «Домодедово Паркинг» составила 39,89 млн рублей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что процесс приватизации Международного аэропорта Домодедово ускорится. По его словам, компетентные специалисты тщательно проработали вопрос с данным активом.

