Силуанов назвал дату аукциона по приватизации аэропорта Домодедово в Москве
Фото - © Медиасток.рф
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что процесс приватизации Международного аэропорта Домодедово ускорится. Открытый аукцион планируют в первые месяцы 2026 года, и интерес инвесторов к аэропорту уже наблюдается, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».
По словам Силуанова, компетентные специалисты тщательно проработали вопрос с этим активом. В самом начале следующего года пакет акций будет предложен на открытом аукционе, который проведут согласно установленным законом правилам.
«Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы», — сказал Силуанов.
Ранее министр отмечал, что Россия стремится к скорейшей реализации данного имущественного комплекса. Аэропорт включили в план продажи еще в 2025 году.
