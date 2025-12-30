Силуанов назвал дату аукциона по приватизации аэропорта Домодедово в Москве

сегодня в 14:35

Силуанов: аукцион по приватизации аэропорта Домодедово пройдет в 2026 году

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что процесс приватизации Международного аэропорта Домодедово ускорится. Открытый аукцион планируют в первые месяцы 2026 года, и интерес инвесторов к аэропорту уже наблюдается, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

По словам Силуанова, компетентные специалисты тщательно проработали вопрос с этим активом. В самом начале следующего года пакет акций будет предложен на открытом аукционе, который проведут согласно установленным законом правилам.

«Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы», — сказал Силуанов.

Ранее министр отмечал, что Россия стремится к скорейшей реализации данного имущественного комплекса. Аэропорт включили в план продажи еще в 2025 году.

