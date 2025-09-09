Минфин включил аэропорт Домодедово в план продажи на 2025 год

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о планах государства продать аэропорт Домодедово. По информации министра, сделка должна состояться до завершения текущего года, пишет РБК .

Министр подтвердил, что Домодедово включен в план приватизации на 2025 год, и отметил наличие потенциального покупателя, однако его имя раскрывать не стал.

Аэропорт стал государственной собственностью в июне этого года после решения Арбитражного суда Московской области. Суд поддержал иск Генеральной прокуратуры против бывших владельцев Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. Домодедово перешел под управление Росимущества.

Ранее управляющий аэропортом Андрей Иванов характеризовал финансовое положение объекта как близкое к банкротству. Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев выразил готовность приобрести Домодедово, если государство решит его продать.

В начале июля 2025 года бывший владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с просьбой остановить выполнение решения суда Московской области, по которому в июне аэропорт перешел в пользу государства после иска Генпрокуратуры России.

