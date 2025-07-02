Экс-бенефициар Домодедова Каменщик хочет остановить национализацию аэропорта

Бывший владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с просьбой остановить выполнение решения суда Московской области, по которому в июне аэропорт перешел в пользу государства после иска Генпрокуратуры России, пишет РИА Новости .

1 июля апелляционный суд получил от Каменщика заявление о приостановке исполнения решения первой инстанции, но пока его не рассмотрели. Также Каменщик попросил ускорить рассмотрение этого дела.

17 июня суд Московской области принял решение передать государству все доли компании «ДМЕ Холдинг», которая с начала 2024 года владеет активами аэропорта Домодедово. Эта компания ранее контролировалась Каменщиком.

Участник закрытого судебного процесса рассказал журналистам, что решение вступило в силу немедленно. Уже через два дня, 19 июня, официальный реестр юридических лиц зафиксировал Российскую Федерацию как единственного владельца «ДМЕ Холдинга».

По закону, если будет подана апелляция, суд должен в течение трех дней решить, приостанавливать исполнение своего решения или нет.