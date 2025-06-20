Каменщик обжаловал решение о передаче аэропорта Домодедово в собственность РФ
Бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обжаловал решение суда. До этого его активы были обращены в доход государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Каменщик подал апелляционную жалобу. Ее зарегистрировали.
Решение в законную силу пока не вступило.
17 июня Арбитражный суд Московской области по иску Генеральной прокуратуры обратил в доход государства аэропорт Домодедово. В нем ГП РФ просила признать недействительными некоторые сделки, проведенные с 2016 года. Компании группы «Домодедово» тогда, предположительно, переводили под иностранное влияние.
Также Генпрокуратура просила взыскать в доход государства 100% ООО «ДМЕ Холдинг». Компания управляет активами аэропорта.
Имущество группы «Домодедово», акции и доли в иностранных, российских юрлицах, которыми владеют Каменщик и Валерий Коган, были арестованы.