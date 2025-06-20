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Каменщик обжаловал решение о передаче аэропорта Домодедово в собственность РФ

Бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обжаловал решение суда. До этого его активы были обращены в доход государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Каменщик подал апелляционную жалобу. Ее зарегистрировали.

Решение в законную силу пока не вступило.

17 июня Арбитражный суд Московской области по иску Генеральной прокуратуры обратил в доход государства аэропорт Домодедово. В нем ГП РФ просила признать недействительными некоторые сделки, проведенные с 2016 года. Компании группы «Домодедово» тогда, предположительно, переводили под иностранное влияние.

Также Генпрокуратура просила взыскать в доход государства 100% ООО «ДМЕ Холдинг». Компания управляет активами аэропорта.

Имущество группы «Домодедово», акции и доли в иностранных, российских юрлицах, которыми владеют Каменщик и Валерий Коган, были арестованы.