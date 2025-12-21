Топ-менеджер РФС взыскала 300 тыс руб с химчистки за платье ценой 69 тыс руб

Топ-менеджер Российского футбольного союза (РФС) Диана Закарьян отсудила у фирмы по химчистке 300 тысяч рублей за платье, цена которого в 4,5 раза ниже. Суд встал на сторону девушки, которая хотела освежить наряд, но в итоге лишилась его, сообщает Baza .

Закарьян решила отметить свой юбилей особенным образом и заказала эксклюзивное красное платье в дорогом ателье за 69 тысяч рублей. После торжества она доверила его профессиональной чистке, однако персонал химчистки допустил грубую оплошность: вместо рекомендованной деликатной сухой чистки платье постирали в воде, что привело к полной порче ткани.

В ответ на жалобу клиентки химчистка предложила лишь 5 тысяч бонусных баллов, надеясь этим уладить конфликт. Но топ-менеджер не согласилась с таким раскладом и обратилась в суд.

Представители химчистки утверждали, что повреждение платья — это «неизбежный риск». Однако суд постановил, что услуга была оказана некачественно, и обязал компанию выплатить 306 тысяч рублей, включающие компенсацию за ущерб, штрафные санкции и судебные расходы.

