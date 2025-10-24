Топ-менеджер петербургского «Экспофорума» задержан за отмывание 32 млн рублей
Фото - © Медиасток.рф
В Санкт-Петербурге задержан топ-менеджер «Экспофорума» Александр Горохов по подозрению в отмывании 32 миллионов рублей, сообщает Baza.
Согласно версии следствия, Горохов от имени компании «Экспофорум Интернешнл» заключил контракты с аффилированными юрлицами на оказание услуг, которые фактически не были оказаны. Это позволило провести 32 млн рублей через официальную бухгалтерию, создавая видимость законности операций.
В отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело по статье о легализации денежных средств, которое объединено с другим делом о мошенничестве в особо крупном размере.
«Экспофорум» — площадка для проведения значимых мероприятий в России, включая Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Ранее стало известно, что силовики провели задержание бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко.
