Топ-менеджер петербургского «Экспофорума» задержан за отмывание 32 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержан топ-менеджер «Экспофорума» Александр Горохов по подозрению в отмывании 32 миллионов рублей, сообщает Baza .

Согласно версии следствия, Горохов от имени компании «Экспофорум Интернешнл» заключил контракты с аффилированными юрлицами на оказание услуг, которые фактически не были оказаны. Это позволило провести 32 млн рублей через официальную бухгалтерию, создавая видимость законности операций.

В отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело по статье о легализации денежных средств, которое объединено с другим делом о мошенничестве в особо крупном размере.

«Экспофорум» — площадка для проведения значимых мероприятий в России, включая Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

