Томаты сеять рано: агроном раскритиковал раннюю рассаду

С наступлением марта в садоводческих магазинах творится настоящий хаос, но опытный агроном сохраняет хладнокровие, потому что сейчас время исключительно для «медленных» культур. Об этом РИАМО сообщил агроном Анатолий Енин.

«Именно в первой декаде нужно сеять поздние сорта перцев и баклажанов, которые имеют вегетационный период до 140 дней, а также корневой сельдерей и лук-порей. Эти растения развиваются настолько неспешно, что к моменту высадки в грунт в конце мая они как раз наберут силу, но еще не успеют перерасти и сбросить листву. Если упустить этот момент, урожай просто не успеет вызреть до осенних заморозков», — объяснил Енин.

Однако к томатам, особенно индетерминантным и раннеспелым, подходить пока категорически рано. Если посеять их сейчас без мощной досветки фитолампами, к маю вы получите бледные лианы длиной в метр, которые при пересадке сломаются или будут болеть две недели, теряя первую цветочную кисть.

«Для помидоров оптимальный старт — это конец марта или даже начало апреля, когда световой день позволит рассаде быть коренастой и крепкой. То же касается огурцов, кабачков и тыкв: их время придет только через месяц, сейчас они мгновенно вытянутся и погибнут. Сдерживайте свой энтузиазм и работайте по графику культуры, а не по календарю соседа», — сказал агроном.

