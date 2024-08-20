Толпы клиентов хотят попробовать гроботерапию в Иркутске
В Иркутске компания, предоставляющая ритуальные услуги, предлагает покупателям так называемую гроботерапию, сообщает Telegram-канал «Подъем».
За услугу, которая «помогает справиться со многими личными проблемами», просят 150 тыс. рублей. В стоимость входит посещение психотерапевта и подготовка к «прижизненным похоронам».
Во время процедуры клиента омывают, одевают в красивую одежду, наносят мейкап, укладывают волосы. Затем на «похороны» приходят близкие люди клиента. Проводится фуршет и само «захоронение». Гроботерапия длится от 40 минут до трех с половиной часов.
Услуга, по словам представителей компании, пользуется огромным спросом. Все места забронированы вплоть до Нового года. «Живых» клиентов почти также много, как и тех, кто умирает по-настоящему.
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