Ритуальщики сорвали похороны бойца СВО под Самарой

Скандальный инцидент произошел 23 июля.

Матери бойца ВС РФ, погибшего на передовой, пришлось стоять на улице три часа, пока работники организации рыли могилу. Когда посетители похорон пришли в назначенное время, перед ними лежали три гроба, а вырытых могил было всего две.

Правдивость информации 25 июля подтвердил глава администрации города Тольятти Николай Ренц. Он заявил, что в инциденте виновны ритуальщики. Человека, который «забыл» вырыть могилу, пообещали уволить в тот же день.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе произошел подобный случай. Родственники умершей женщины были вынуждены два дня самостоятельно копать могилу.