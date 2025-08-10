Tolo News: талибы стали массово закрывать женские салоны красоты в Кабуле

сегодня в 14:20

Талибы стали массово закрывать женские салоны красоты в столице Афганистана. Без работы остались около 60 тыс. жительниц Кабула, сообщает издание Tolo News .

«Работа сотен таких заведений парализована, оборудование уничтожено или конфисковано», — говорится в публикации.

По предварительным подсчетам, в сфере бьюти-индустрии Кабула трудилось около 60 тыс. женщин. Многие из них были главными добытчиками в своих семьях, отмечает издание.

По мнению экспертов, действия властей являются частью стратегии «Талибана» по постепенному отстранению женщин от участия в социальной и экономической жизни государства.

Ранее стало известно, что Талибы ужесточили контроль над соблюдением дресс-кода в Афганистане. В Кабуле провели массовые задержания женщин, обвиненных в нарушении правил ношения хиджаба.