Талибы ужесточают контроль над соблюдением дресс-кода в Афганистане

В столице Афганистана Кабуле сотрудники Министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока провели массовые задержания женщин, обвиненных в нарушении правил ношения хиджаба, сообщает "КоммерсантЪ" .

По данным местных СМИ, речь идет о десятках задержанных, чье текущее местонахождение остается неизвестным.

Этот инцидент стал очередным проявлением жесткой политики талибов в отношении прав женщин.

С приходом к власти в 2021 году движение Талибан последовательно ограничивало свободы афганских женщин: в 2022 году ввели обязательное ношение хиджаба, запретили женское образование, а в текущем году — даже публичное общение между женщинами.