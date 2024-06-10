Только 50 тыс из 9 млн владельцев Киви-кошельков потребовали вернуть деньги

Гендиректор госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Андрей Мельников заявил, что все требования кредиторов Киви-банка могут быть полностью удовлетворены в сентябре 2024 года. По его словам, это также касается держателей электронных кошельков, сообщает газета «Известия» .

Мельников подтвердил прошлые заявления АСВ, что у Киви-банка «достаточно денег» для удовлетворения требований и кредиторов, и владельцев онлайн-кошельков. Глава госкорпорации отметил, что, если говорить о расчетах с клиентами Киви-банка, то 13 июня пройдет собрание кредиторов, а 19 июня будет закрыт реестр требований.

«Это не значит, что деньги не получат те, кто еще не заявился, они просто будут получать их после тех, кто заявился первыми», — добавил Мельников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам гендира АСВ, указанные выплаты начнут производить с сентября. В данный момент о намерениях получить деньги заявили 64 000 кредиторов, требующих 32,5 млрд рублей, причем большинство из них (50 тысяч человек) «связаны с кошельками Киви». Тем не менее, на этих людей приходится всего полмиллиарда рублей, добавил Мельников.

«При этом, исходя из количества кошельков, мы потенциально ожидали, что таких людей будет более 9 млн. Но, как ни странно, из этих 9 млн заявилось только 50 тыс., и среднее требование составляет всего 8 тыс. рублей», — заявил глава АСВ.

Мельников также допустил, что объем средств на депозитах россиян в 2024 году может перешагнуть отметку в 20 процентов.