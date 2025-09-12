Тишковец: такого засушливого начала осени в Московском регионе не было 1,5 века

Впервые за всю историю метеорологических наблюдений в Москве зафиксирован уникальный погодный феномен. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, в течение первых двух недель сентября 2025 года в российской столице не выпало ни капли осадков. Такое явление произошло впервые за 1,5 века.

Тишковец отметил, что подобная ситуация не наблюдалась с начала ведения регулярных наблюдений в 1879 году. Последний дождь прошел в столице еще 29 августа, то есть город остается без осадков уже более двух недель.

Для сравнения, даже в аномально теплом сентябре 2024 года, когда засуха продолжалась почти весь месяц, 12 сентября все же был зарегистрирован незначительный дождь с показателем 0,2 мм. Нынешняя ситуация является абсолютно беспрецедентной за 146-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

«Бабье лето, а вместе с ним и период засушливой погоды, продолжится до 17-го сентября, после чего начнутся дожди. А значит, сентябрь-2025 поставит исторический рекорд», — заключил синоптик в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ожидаются первые заморозки в течение двух ближайших суток. Местами в утренние и вечерне-ночные часы столбики термометров могут опуститься до отметок в минус 2 градуса.

