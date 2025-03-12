Тишковец: рекорд тепла для 12 марта установлен в Москве

В среду в Москве столбики термометров показывали плюс 9,5 градусов. Таким образом, в столице был побит рекорд тепла для 12 марта, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

По данным метеостанции ВДНХ, воздух в мегаполисе прогрелся до плюс 9,5 градуса к 12:00.

Предыдущий рекордный показатель температуры для этого дня был зафиксирован в Москве 12 марта. Тогда столбики термометров показывали плюс 9,2 градуса.

Ранее сообщалось, что 11 марта стало самым теплым днем в столице с начала года. Воздух прогрелся до плюс 12,2 градуса.