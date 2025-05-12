Тишковец: пятая часть майской нормы осадков выпадет в Московском регионе 13 мая

В течение 13 мая в Центральной России выпадет до 60% осадков от месячной нормы, а в Московском регионе уровень осадков в этот же день составит одну пятую от нормы за весь май. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ближайшие дни на погоду в Московском регионе будет влиять активный циклон. Именно он принесет с собой осадки и пасмурную погоду.

«Во вторник Москва окажется на орбите активного циклона, из-за чего ожидается пасмурная и довольно дождливая погода с максимальной интенсивностью осадков днем и вечером — на мегаполис прольется до 7-9 мм осадков, по региону до 9-14 литров дождевой воды на метр площади или одна пятая от месячной нормы осадков», — рассказал Тишковец.

При этом температура воздуха в ночь на 13 мая будет варьироваться от плюс 1 до плюс 4 градусов. В Подмосковье ночью возможны заморозки, столбик термометра в некоторых округах может опуститься до отметки в минус 1 градус. Днем воздух прогреется до 9 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 13 мая в Московский регион начнет возвращаться тепло. Несмотря на то, что воздух будет прогреваться до плюс 15 градусов, эта температура все равно будет отставать от климатической нормы для данного времени года.