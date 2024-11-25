Тишковец: ледяной дождь пройдет ночью в Подмосковье

сегодня в 19:08

В Подмосковье ночью ожидается ледяной дождь. После него на дорогах возможно образование гололеда, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

Гололедные явления уже возникли в некоторых районах Ленинградской, Смоленской, Псковской, Тверской областей. Они образовались в результате намерзания капель ледяного дождя, который к полуночи сместится на восток.

Ночью зона ледяных дождей будет пролегать через юг Архангельской и Вологодской областей, а также отдельные районы Ярославской области.

Кроме того, ледяной дождь будет фиксироваться на севере и западе Московской области. Местами возможно образование гололеда. К утру непогода уйдет в сторону Коми, где и «схлопнется».

Синоптик порекомендовал автомобилистам и пешеходам быть осторожнее.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Он продлится до 21 часа 28 ноября.