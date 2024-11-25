В Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

сегодня в 13:53

В Москве и Подмосковье ввели «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

На территории Московского региона прогнозируется изморозевое отложение. Местами на дорогах будет гололедица.

Период предупреждения и в Москве, и в Подмосковье продлится до 21 часа 28 ноября.

«Желтый» — это второй уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Московском регионе в понедельник ожидается от 2 до 4 градусов мороза. Также ожидается гололедица.