До 4 градусов мороза и гололедица придут в Московский регион в понедельник

Гидрометцентр: гололедица и ветер до 10 м/с будут в Московском регионе 25 ноября

Днем в понедельник будет от четырех до двух градусов мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Будет гололедица. Ветер южный и юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью будет от четырех до двух градусов мороза. Осадков не ожидается, местами возможна гололедица. Ветер южный и юго-восточный от трех до восьми метров в секунду.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявлял, что 25 ноября на дорогах Москвы будет гололедица, толщина которой 5-10 миллиметров. Также в этот день может появиться туман, измозорь и «ледяные иглы».