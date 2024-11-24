В понедельник дороги Москвы будут покрыты льдом

В понедельник в Москве будет ледяной туман, изморозь, ледяные иглы и, вероятно, редкое явление - световые столбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает метеоролог Евгений Тишковец.

24 ноября иницатива перешла к гребню антициклона. Сегодня будет облачная погода без дождя и снега. На дорогах возможна гололедица с толщиной льда около 5-10 миллиметров.

В понедельник, 25 ноября, в Москве погода ухудшится. Будет ледяной туман, падение уровня видимости, изморозь, а также «ледяные иглы». Также ожидаются «световые столбы» — вертикальные полосы света, которые тянутся вверх из-за солнечных лучей.

Ранее сообщалось, что днем в воскресенье в Москве и области ожидается от двух градусов мороза до нуля. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду.