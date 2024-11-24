Сильный ветер и гололедица придут в Московский регион 24 ноября

Днем в воскресенье в Москве и области будет от двух градусов мороза до нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет, однако возникнет сильная гололедица. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от шести до четырех градусов мороза. Осадков не ожидается. Будет гололедица. Ветер переменный от двух до семи метров в секунду.

Ранее сообщалось, что открытие катка на ВДНХ в Москве было запланировано на 22 ноября, но его перенесли на 29 ноября. Причина в слишком теплой погоде и, при этом, сильным осадкам, которые мешают работе систем охлаждения.