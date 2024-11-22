Открытие катка на ВДНХ перенесли на 29 ноября из-за аномально теплой погоды

Официальное открытие катка на ВДНХ, которое было запланировано на 22 ноября, перенесли на 29 ноября из-за аномально теплой погоды в Москве, сопровождающейся дождями, сообщает пресс-служба выставки.

Теплая погода и сильные осадки препятствуют эффективной работе системы охлаждения, разрушают свежий лед, из-за чего увеличивается риск травм для посетителей. Помимо этого, организаторы отметили, что такие погодные условия нарушают атмосферу зимнего праздника.

Из-за этих факторов открытие катка на ВДНХ пришлось перенести, несмотря на полную техническую готовность. Он начнет работать в штатном режиме с 26 ноября, а официальное открытие состоится 29 ноября.

Те, кто приобрел билеты на даты 22, 23, 24 ноября, смогут посетить каток в любой день его работы, кроме новогодней ночи и новогодних праздников. Также их можно будет вернуть.

Для этого необходимо направить электронные билеты и чек об оплате на электронную почту katok@vdnh.ru, указать номер телефона и адрес почты, указанные при регистрации на сайте.