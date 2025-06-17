Тишковец: 33% от месячной нормы осадков выпало за 3 часа на юге Москвы

17 июня на Москву и Подмосковье обрушились дожди. Всего за три часа на юге столицы выпало 33% от месячной нормы осадков, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Показатели были зафиксированы в период с 15 до 18 часов. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпал 1 мм осадков, на Балчуге — 0 мм, в Тушине — 3 мм.

Между тем в Бутове за три часа выпало 25 мм. Это и есть 33% от всего месячного объема.

В Подмосковье больше всего влаги оказалось в Михнево. Там выпало 29 мм осадков, или 44% от всей нормы первого летнего месяца.

Также в Михайловском выпало 12 мм, в Можайске, Наро-Фоминске, Кашире и Шаховской — по 10 мм. Кроме того, сильные дожди прошли в Толстопальцево и Немчиновке (9 мм осадков), Волоколамске и Долгопрудном (8 мм осадков).

Ранее синоптики спрогнозировали, что на Московский регион 17 июня обрушатся грозы и дожди. Введен «желтый» уровень погодной опасности.