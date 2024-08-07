сегодня в 16:55

Тишковец: 27% от месячной нормы осадков выпало за один час в Москве в среду

Москву охватили дожди. В среду за один час в столице выпало 27% от месячной нормы осадков, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

Самые сильные дожди были в поселке Мосрентген. Частные метеостанции зафиксировали там выпадение 21 мм осадков за один час, что составляет 27% от августовской нормы.

Ранее москвичей предупредили о грозе и ливне в среду. Дожди ожидаются до 21:00.

В Московском регионе 7 августа температура воздуха прогреется до плюс 23 — плюс 25 градусов. Скорость порывов ветра достигнет 5-10 м/с.