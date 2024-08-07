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МЧС предупредило москвичей о грозе и ливне в среду

Согласно прогнозу синоптиков, что 7 августа в Москве до 21:00 ожидается кратковременный дождь, местами гроза ливень, сообщает пресс-служба МЧС России по столице.

Жителям и гостям столицы рекомендуют быть предельно внимательными при нахождении на улице во время непогоды, не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям.

Автомобилистам посоветовали избегать внезапных маневров и не парковать транспортное средство возле деревьев.​

При необходимости следует звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия МЧС 8 (495) 637-31-01.

В среду в Москве и Подмосковье местами пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.