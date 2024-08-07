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Дождь и до +25 градусов ожидается в Московском регионе в среду

В Московской области и столице в среду местами пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.