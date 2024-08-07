Дождь и до +25 градусов ожидается в Московском регионе в среду
В Московской области и столице в среду местами пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется переменная облачность.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 13 — плюс 15 градусов, днем 8 августа от плюс 22 до плюс 24. Пройдет небольшой дождь.