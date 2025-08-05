Терпение и выдержка: родителям рассказали, как привить детям самоконтроль

Помочь ребенку научиться управлять своими эмоциями и поведением можно с помощью простых заданий, игр и совместных мини-проектов, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Мангушева.

«Существует несколько методов, которые помогут ребенку научиться осознанно управлять своим поведением. Во-первых, лучше ставить перед собой небольшие задачи и планировать последовательность действий для их выполнения. Обязательно обсудите результаты, проанализируйте успехи и ошибки. Во-вторых, развивайте самоконтроль, предлагая ситуации, требующие терпения и выдержки», — сказала Магнушева.

Она также посоветовала обучать контролировать эмоции и реакции, вводить правила, выполнение которых зависит от самодисциплины. Чем младше ребенок, тем проще должны быть задания.

«Используйте игру „Мастерская планирования“. Пусть ребенок организует свои привычные дела в виде мини-проекта — например, устроит чаепитие для всей семьи. Ему нужно будет согласовать день и время, определить количество участников и необходимый список предметов: посуда и приборы, угощение, необходимое количество стульев. Такие мини-проекты научат ребенка структурировать свои действия и управлять временем», — рассказала психолог.

Магнушева отметила, что также важно развивать внимание и память с помощью заданий и упражнений на внимательность, сосредоточенность и тренировку памяти, постепенно увеличивая их сложность.

«Обсуждение эмоций помогает осознать свои чувства и управлять ими — используйте истории и сказки для анализа эмоциональных реакций персонажей. Не забывайте поддерживать и хвалить ребенка за его усилия, отмечайте успехи и избегайте критики, чтобы не снизить его самооценку и мотивацию», — заключила она.