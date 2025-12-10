Тепло и массаж: как помочь пожилой собаке при болях в суставах

В холодную погоду пожилые собаки требуют от владельцев особого внимания. С возрастом суставы питомца становятся чувствительнее к переменам погоды, особенно к сырости, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Метеозависимость у людей и собак является камнем преткновения для исследователей. Многие считают ее влияние преувеличенным. Между тем слишком многие владельцы отмечают прямую связь между сыростью, изменениями погоды, перепадами давления и ухудшением самочувствия у пожилых собак», — сказал Голубев.

По его словам, зимой особенно важно следить за возрастными изменениями, особенно за артритом, остеоартрозом, общим снижением подвижности.

Для облегчения боли у питомца есть несколько советов.

«Тепло — лучший друг суставов. Защитите питомца от холода и сквозняков. Дома ему необходимо комфортное место для отдыха, а на прогулке — теплая одежда. При выраженной боли, если ветеринарный врач разрешает, можно использовать теплый (но не горячий) компресс», — посоветовал специалист.

Пожилым собакам с диагностированными заболеваниями может быть недостаточно обычной лежанки. Ортопедический матрас значительно улучшит их состояние. Стоит он недешево, но это будет огромный вклад в здоровье питомца.

Еще собаке можно сделать специальный массаж. Очень полезны простые техники поглаживания и мягкого разминания мышц вокруг суставов. Делать это можно самостоятельно дома, уделяя процедуре 5-10 минут. Акцентировать его нужно на расслабление.

Лишний вес у питомца создает дополнительную нагрузку на суставы, поэтому очень важно следить за рационом и контролировать его вместе с ветеринаром. Здоровый вес значительно облегчает боль.

При этом снижая калорийность пищи у питомца, нужно следить, чтобы рацион включал все необходимые микронутриенты. Особенно полезны для собак с проблемными суставами Омега-3 жирные кислоты (ими богат рыбий жир) — хорошая противовоспалительная добавка.

Для пожилых собак важна безопасность в квартире. Больные суставы ограничивают подвижность питомца, да и реакция с возрастом уже не та. Следует продумать противоскользящие покрытия, убрать опасные ковры, установить ступеньки для дивана, отрегулировать высоту мисок, чтобы не было больно нагибаться.

Для больных суставов опасна сырость, но и чрезмерная сухость в доме не полезна. Рекомендуется поддерживать оптимальный уровень влажности (около 40–60%) с помощью увлажнителя воздуха.

В отдельных случаях ветврач может рекомендовать физиотерапию. Это могут быть гидротерапия, лазеротерапия, магнитотерапия, а в некоторых случаях — ударно-волновая терапия.

«Главный совет — не игнорировать симптомы и держать ситуацию под контролем ветеринарного врача. Даже если вам кажется, что состояние питомца некритично, пожилых особей стоит приводить на профилактический осмотр раз в полгода. Следуйте рекомендациям специалиста и не занимайтесь самолечением», — заключил кинолог.

