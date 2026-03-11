Теплая мартовская погода в Москве бьет рекорды

11 марта стал самым теплым днем в Москве с начала года

В Москве в среду температура воздуха достигла 10-градусной отметки. 11 марта стал самым теплым днем в столице с начала года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В полдень на базовой метеостанции города, ВДНХ, столбики термометров показали плюс 10 градусов. Температура в столице оказалась максимальной с начала 2026 года, обогнав показатели минувшего вторника.

11 марта в Санкт-Петербурге, по данным городской метеостанции, столбики термометров поднялись до плюс 8,3 градуса. Это тоже выше показателя, который был во вторник. Предыдущий рекорд для 11 марта в Северной столице составляет плюс 9,8 градуса (2008 год). Есть шансы, что до конца дня он будет обновлен.

Окончательно значение максимумов 11 марта станет известно после 21 часа.

Как подчеркнул ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в среду и четверг температура в Москве на максимуме может подняться до плюс 13,8 градуса и плюс 14,6 градуса соответственно. То есть могут быть побиты рекорды тепла для 11 марта 2015 года (плюс 13 градусов) и для 12 марта (плюс 11 градусов).

Накануне в Москве столбики термометров на опорной столичной метеостанции ВДНХ показывали плюс 6,5 градуса в 11:00.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.