Самый теплый день: метеорологическая весна началась в Москве

10 марта стал самым теплым днем в Москве с начала года

10 марта в Москве с опережением климатического графика на 10 суток наступила метеорологическая весна. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

Начиная со вторника среднесуточная температура воздуха в столице будет выше нуля. Столбики термометров будут показывать положительные значения.

Сейчас в мегаполисе установилась самая высокая и комфортная с начала сезона температура.

По состоянию на 11:00 столбики термометров на опорной столичной метеостанции ВДНХ показали плюс 6,5 градуса. 10 марта стал самым теплым днем в Москве с начала года.

Между тем ночь на 9 марта была самой холодной в Москве с начала весны. Тогда температура опустилась до минус 6,3 градуса.

