В Москве прошла самая холодная ночь с начала весны

Термометр на столичной базовой метеостанции ВДНХ этой ночью опустился до минус 6,3 градуса, это наименьший показатель в мегаполисе с начала весны, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что на других метеостанциях Москвы минимальная температура была от минус 5,8 градуса в Строгине до минус 6,8 в Бутове. В Новой Москве термометры показали минус 6,1.

Как добавил Леус, более активно холодное вторжение показало себя на востоке Московской области. Так, в Павловском Посаде и в Егорьевске температура опустилась ниже минус 10 градусов, а в Черустях — даже до минус 16,9.

На западе Подмосковья наблюдалась оттепель. В Шаховской температура не опускалась ниже плюс 0,5 градуса.

По словам синоптика, температурный контраст в области превысил 17 градусов.

