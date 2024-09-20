Теплая и сухая погода ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и Москве в пятницу прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности обойдется без осадков.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.
В Московском регионе действует «оранжевый» уровень опасности погоды из-за высокого риска возникновения пожаров. Он объявлен до 22 часов 22 сентября.