Теплая и сухая погода ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:15

В Подмосковье и Москве в пятницу прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.