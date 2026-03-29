Температура воздуха в Москве достигла показателей мая

В Москву в воскресенье пришла майская температура. Столбики термометров в столице впервые в этом году преодолели 15-ти градусную высоту, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

К 15:00 на опорной московской метеостанции ВДНХ температура поднялась до плюс 16,7 градуса. Она приблизилась к суточному рекорду, который был установлен в 2020 году. Тогда температура поднялась до плюс 17,4 градуса.

В Тушине 29 марта воздух также прогрелся до плюс 16,7 градуса, в МГУ — до плюс 16,6 градуса. Между тем сейчас в центре Москвы, на Балчуге, столбики показывают плюс 17,8 градуса.

Как отметил синоптик, такие температурные показатели соответствуют климатической норме второй пентады мая.

При этом в столице продолжается потепление. Есть вероятность, что будет установлен рекорд тепла. Точное значение максимальной температуры станет известно после 21 часа.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Московском регионе в воскресенье воздух прогреется до плюс 16 — плюс 18 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков.

