До +18 градусов потеплеет в Московском регионе 29 марта

В Московском регионе в воскресенье воздух прогреется до плюс 16 — плюс 18 градусов. Ожидается переменная облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

29 марта в Москве и области осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть северо-западный. Порывы составят 3-8 м/с.

Атмосферное давление — 751 мм рт. ст.

Предстоящей ночью температура опустится до плюс 2 — плюс 4 градусов. Переменная облачность сохранится, будет преимущественно без осадков.

