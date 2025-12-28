Темнокожего защитника из ЦСКА ранили из травмата

Бывший футболист, воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс, получил пулевое ранение бедра и рваную рану губы в результате инцидента в подмосковном Звенигороде, сообщает Mash .

По данным источника, Адамс находился в гостях у экс-игрока ялтинского «Рубина» Тимура Магомедова, после чего между ними и группой незнакомцев произошла серия конфликтов, переросших в драку. В ходе столкновения один из участников применил травматический пистолет.

Ранее сообщалось, что на Адамса напали около десяти человек, его избили и произвели в него выстрел.

В настоящее время футболист, в разное время выступавший за клубы России, Армении, Испании, Белоруссии и Казахстана, является свободным агентом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.