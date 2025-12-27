Полицейские разыскивают стрелявших в футболиста в Звенигороде
Фото - © Медиасток.рф
Полицейские проводят розыск стрелявших в мужчина 1994 года рождения на Московской улице в Звенигороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.
Ранее в буфете «ДеньНочь» в Звенигороде несколько человек напали на воспитанника ПФК ЦСКА Адамса Расаковича. Футболиста госпитализировали с ранением и травмой.
Также полицейские сейчас устанавливают личности стрелявших и делают все для их задержания.
Пострадавшему футболисту скорую помощь вызвали очевидцы. Почему произошел конфликт неизвестно.
