сегодня в 17:06

Полицейские разыскивают стрелявших в футболиста в Звенигороде

Полицейские проводят розыск стрелявших в мужчина 1994 года рождения на Московской улице в Звенигороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Ранее в буфете «ДеньНочь» в Звенигороде несколько человек напали на воспитанника ПФК ЦСКА Адамса Расаковича. Футболиста госпитализировали с ранением и травмой.

Также полицейские сейчас устанавливают личности стрелявших и делают все для их задержания.

Пострадавшему футболисту скорую помощь вызвали очевидцы. Почему произошел конфликт неизвестно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.