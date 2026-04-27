Кусок металла попал в глаз мужчины в Приморье

В Приморском крае кусок металла оказался в глазу мужчины. Врачам удалось сохранить ему зрение, сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

В Краевую клиническую больницу № 2 обратился мужчина, который работал с шлифовальной щеткой — металлическая щетинка попала ему в глаз. Обследование выявило, что инородное тело проникло внутрь и остановилось в нескольких миллиметрах от ключевых структур глаза.

Врач-офтальмолог Максим Богданец отметил, что пациенту повезло. По его словам, щетинка застряла в безопасной области, что помогло обойтись без тяжелых осложнений.

Специалисты провели операцию — они удалили инородное тело и зашили повреждение. После этого пациенту назначили лечение для предотвращения воспаления, которое могло привести к потере зрения. На данный момент пациент поправляется, осложнений у него нет.

