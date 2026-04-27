Американские силы перехватили 38 связанных с Ираном судов с начала блокады

Корабли и вертолеты ВМС США с момента введения морской блокады перехватили десятки торговых судов, связанных с Ираном, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В заявлении говорится, что американские силы продолжают обеспечивать блокаду иранских портов, препятствуя входу и выходу судов. В рамках этих мер 38 судам было приказано развернуться или вернуться в порт.

В том числе в субботу в Аравийском море вертолет, поднявшийся с ракетного эсминца USS Pinckney, перехватил торговое судно Sevan, которое находится под американскими санкциями. По указу военных оно было перенаправлено обратно в Иран.

Ранее Иран предложил США трехэтапную формулу переговоров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.