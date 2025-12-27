Воспитанника ПФК ЦСКА Расаковича расстреляли в подмосковном Звенигороде
В буфете «ДеньНочь» в Звенигороде 10 человек напали на воспитанника ПФК ЦСКА Адамса Расаковича, сообщает «Mash на спорте».
Сначала произошел словесный конфликт. После чего один из агрессоров достал пистолет и выстрелил в футболиста. В это же время остальные начали бить Расаковича.
Очевидцы вызвали скорую помощь. Врачи оказали пострадавшему первую помощь и экстренно доставили его в больницу.
У спортсмена диагностировали пулевое ранение бедра и рваную рану губы.
