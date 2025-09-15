сегодня в 17:40

Тело погибшей биатлонистки Дальмайер не будут эвакуировать с горы

Спасатели решили не эвакуировать с горы в Пакистане тело двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, которая погибла в результате камнепада летом, сообщает ТАСС .

Как пишет газета Bild, группа специалистов изучала возможность эвакуации тела, но отказалась от этой идеи.

«На прошлой неделе команда спасателей смогла пересмотреть ситуацию на пике Лайла. В результате тело Лауры Дальмайер не будет эвакуировано», — говорится в сообщении экспертов.

При этом они не объясняют причину принятого решения. В спасоперации на горе также принимал участие баварский альпинист мирового класса Томас Хубер.

31-летняя спортсменка попала под камнепад 28 июля. Несколько дней спасатели искали ее на пике Лайла в Пакистане. Она совершала подъем вместе с напарницей.