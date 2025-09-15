Тело погибшей биатлонистки Дальмайер не будут эвакуировать с горы
Фото - © Martin Rulsch, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Спасатели решили не эвакуировать с горы в Пакистане тело двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, которая погибла в результате камнепада летом, сообщает ТАСС.
Как пишет газета Bild, группа специалистов изучала возможность эвакуации тела, но отказалась от этой идеи.
«На прошлой неделе команда спасателей смогла пересмотреть ситуацию на пике Лайла. В результате тело Лауры Дальмайер не будет эвакуировано», — говорится в сообщении экспертов.
При этом они не объясняют причину принятого решения. В спасоперации на горе также принимал участие баварский альпинист мирового класса Томас Хубер.
31-летняя спортсменка попала под камнепад 28 июля. Несколько дней спасатели искали ее на пике Лайла в Пакистане. Она совершала подъем вместе с напарницей.