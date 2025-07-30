Известная биатлонистка Дальмайер погибла из-за камнепада в горах Пакистана

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер угодила под камнепад в Пакистане, когда поднималась на гору. Она получила сильные травмы и погибла, сообщает РБК со ссылкой на DPA.

31-летняя спортсменка попала под камнепад 28 июля. Несколько дней спасатели искали ее.

РИА Новости со ссылкой на Suddeutsche Zeitung писало, что Дальмайер поднималась на пик Лайла в Пакистане высотой около 6 км с напарницей.

На высоте почти 5,7 тыс. м на нее рухнули камни. Спортсменка серьезно травмировалась. Ее напарница позвонила в службу экстренной помощи.