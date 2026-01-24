сегодня в 03:40

Тело погибшего в Турции российского пловца Свечникова отправят в РФ 24 января

Тело российского пловца Николая Свечникова, погибшего в Турции, доставят на родину 24 января, сообщила его мать, Галина Свечникова, пишет РИА Новости .

«В субботу, 24 января, спустя ровно пять месяцев после его исчезновения, планируется отправить тело Николая авиарейсом из Стамбула в Москву», — рассказала она.

Ранее морская полиция обнаружила в районе Куручешме тело мужчины в гидрокостюме. Сразу предполагалось, что оно принадлежит пропавшему полгода назад Свечникову.

Тело опознала родственница пловца. Родители спортсмена хотят сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить опознание.

29-летний Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но не финишировал, а пропал. Инцидент произошел 24 августа прошлого года.

По словам жены спортсмена, организаторы начали поиски только спустя 12 часов после исчезновения, а местная полиция отказалась принимать заявление от родственников. Семья подала жалобу с целью возбудить уголовное дело против организаторов конкурса.

