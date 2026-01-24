Тело погибшего в Турции российского пловца Свечникова отправят в РФ 24 января
Тело российского пловца Николая Свечникова, погибшего в Турции, доставят на родину 24 января, сообщила его мать, Галина Свечникова, пишет РИА Новости.
«В субботу, 24 января, спустя ровно пять месяцев после его исчезновения, планируется отправить тело Николая авиарейсом из Стамбула в Москву», — рассказала она.
Ранее морская полиция обнаружила в районе Куручешме тело мужчины в гидрокостюме. Сразу предполагалось, что оно принадлежит пропавшему полгода назад Свечникову.
Тело опознала родственница пловца. Родители спортсмена хотят сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить опознание.
29-летний Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но не финишировал, а пропал. Инцидент произошел 24 августа прошлого года.
По словам жены спортсмена, организаторы начали поиски только спустя 12 часов после исчезновения, а местная полиция отказалась принимать заявление от родственников. Семья подала жалобу с целью возбудить уголовное дело против организаторов конкурса.
