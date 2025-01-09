Телеведущая из Владивостока стала эскортницей, чтобы выплатить ипотеку

Анна занималась фитнес-моделингом, поэтому привлекла внимание мужчин. Ей стали поступать предложения, от которых сложно отказаться. Тогда девушка переехала в Москву, где взяла в ипотеку квартиру. Однако работа телеведущей не позволяла ей платить 150 тыс. рублей в месяц.

Она рассказала, что возможность зарабатывать эскортом требует больших вложений. Анна призналась, что хотела давать мужчинам эмоции и быть особенной для них, поэтому она окончила школу секса и стала сексологом. Теперь девушка мечтает открыть собственную школу.

«На данный момент я пока еще в эскорте. Это помогает мне в закрытии ипотеки. <…> Спасибо эскорту. Только в нем я увидела возможность заработать на квартиру», — заявила Анна.

Цель бывшей телеведущей — закрыть ипотеку за 5 лет. Цена квартиры — 12 млн рублей. Час в обществе Анны стоит 50 тыс. рублей, а ночь — 250 тыс. рублей. При этом она имеет дело только с элитными клиентами.

Ранее 41-летний сотрудник одного из известных банков России заплатил почти 100 тыс. рублей мошенникам. Мужчина хотел встретиться с эскортницей и перевел ее администраторам три залога и почасовую оплату.