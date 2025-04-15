Telegraph: в Британии расследуют осквернения 85 мусульманских могил

В Британии полиция проводит расследование осквернения по меньшей 85 мусульманских могил, в том числе детских, на кладбище в Уотфорде, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

«Полиция проводит расследование после того, как на кладбище… были повреждены по меньшей мере 85 мусульманских могил», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, инциденты расследуются в мусульманской части кладбища в Уотфорде, где были разрушены и повреждены десятки надгробных знаков. Отмечается, что во многих могилах были похоронены младенцы и маленькие дети.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину и женщину, которые разрисовали вагон электропоезда в столичной подземке. В отношении пары возбудили уголовное дело за вандализм.