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Telegram объяснил недавние сбои в работе событиями на Ближнем Востоке

Недавние проблемы в работе Telegram были связаны с событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, сообщает мессенджер в своем официальном канале.

Как отмечает площадка, некоторые пользователи в последние дни зафиксировали проблемы с подключением и доступом к медиа.

В сообщении, которое разместил Telegram, сказано, что сбои связаны с событиями на Ближнем Востоке, а именно в Израиле, Ливане и Иране. Мессенджер в результате испытал серьезные нагрузки.

Пресс-служба Telegram извинилась за проблемы и добавила, что мессенджер остается доступным во многих странах благодаря работе технической команды. Отмечается, что все трудности были устранены.

На крупный сбой в работе Telegram российские пользователи пожаловались 3 октября. Проблемы с доступом продолжались более часа.