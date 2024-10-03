Telegram не работал в России более часа

Масштабный сбой Telegram продолжался более часа. Проблемы с доступом фиксировали в семи регионах России, однако мессенджер начал восстанавливаться после технических неполадок, сообщает Downdetector .

На сбой в работе Telegram жаловались жители Санкт-Петербурга и Москвы. Также проблемы фиксировались в Нижегородской, Тверской, Ленинградской, Московской и Новосибирской областях.

Пользователи сообщали, что у них не работали оповещения и не обновлялись чаты в мобильном приложении. Также у некоторых перестал функционировать и сайт мессенджера.

Ранее масштабный сбой в работе Telegram зафиксировали вечером 1 октября. Проблемы с доступом были в семи регионах РФ.