Масштабный сбой зафиксирован в работе мессенджера Telegram

сегодня в 20:22

Российские пользователи массово жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram, сообщается на сайте Downradar.ru .

В основном жалобы поступают из Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленобласти, а также Тверской, Нижегородской и Новосибирской областей.

Наибольшее число жалоб поступило на сбой мобильного приложения (42%), сбой в работе оповещений (28%), сбой сайта (18%) и общий сбой (7%).

За последние полчаса было зафиксировано около 2 тыс. жалоб на работу Telegram в РФ.

Ранее россияне пожаловались на проблемы в работе платформы для групповых аудио- и видеозвонков Discord.