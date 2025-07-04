Подведены итоги V форума «Сильные идеи для нового времени» в Москве

Пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина стало ключевым событием завершившегося V форума «Сильные идеи для нового времени» на площадке национального центра «Россия» в Москве, сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Мероприятие собрало более 1500 участников. Ключевая цель форума — выбрать и реализовать перспективные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны.

«Нам удалось выстроить уникальную площадку, уникальный механизм развития отдельных отраслей промышленности, производства, экономики в целом, а значит, и всей России за последние годы. Отмечу, что ежегодно конкретную поддержку получают тысячи лучших идей», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что лидерам форума предоставляется вся необходимая поддержка для дальнейшего развития, а топ-100 инициатив направляются в правительство РФ, министерства, ведомства и регионы страны для их использования при формулировании системных решений.

В рамках пленарного заседания Владимиру Путину представили лучшие идеи. Лидеры проектов — научные работники, сотрудники агросектора и экологического некоммерческого сектора, а также культурно-творческой среды. Еще Путин осмотрел выставку участников 3-го сезона конкурса растущих российских брендов «Знай наших».

Решения затронули контроль водопотребления и посадки лесополос; создание инновационной системы управления природными ресурсами с использованием дронов, искусственного интеллекта и облачных технологий; создание модульных роботов, способных перемещаться внутри трубопроводов; реализацию и продвижение сети инклюзивных киноклубов.

В текущем году на форум поступило более 35 тыс. идей по 5 направлениям деятельности АСИ: социальная, предпринимательская, кадровая, технологическая, а также экологическая и климатическая национальные инициативы. Социальное направление вновь стало самым популярным, собрав почти половину идей от общего числа.

Ежегодный характер форума «Сильные идеи для нового времени» подчеркивает эффективность механизмов его работы: здесь отбираются наиболее перспективные идеи, обеспечивающие повышение качества жизни граждан и продвижение национальных целей.

В рамках деловой программы первого дня состоялись дискуссионные сессии и презентации инициатив. Участие приняли не только лидеры идей 2025 года, но и предыдущих лет, уже успешно заявившие о своих проектах. На сессиях они обменялись практиками и выработали новые подходы к реализации значимых общественных проектов.

Всего участие приняли более 1,5 тыс. человек из 10 стран: Германия, Индия, Казахстан, ОАЭ, Республика Кипр, Россия, США, Турция, Узбекистан, Швейцария. Среди участников — около 800 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 600 организаций, а также губернаторы и главы республик.

Также в программе форума приняли участие руководители организаций, фондов, институтов развития, центров инклюзивных практик и благотворительных организаций.

Эксперты выбрали 100 самых перспективных проектов из первой тысячи одобренных инициатив. Это второй и третий этапы отбора финалистов форума. Ознакомиться с ними и другими проектами можно на сайте крауд-платформы идея.росконгресс.рф.