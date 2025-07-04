Россиянам ответили, почему не стоит бояться использования цифрового рубля

Экономист Ольга Тарасова раскрыла преимущества цифровой валюты и рассказала, почему не стоит бояться зарплаты в цифровом рубле, сообщает АБН24 .

Для начала эксперт отметила, что механизм начисления зарплаты в таком случае использует национальную платежную инфраструктуру, а Центробанк уже занимается внедрением технологию CBDC (Central Bank Digital Currency) через цифровые кошельки. Работа с ними будет происходить через мобильные приложения банков и госсервисов.

«Важно отметить, что цифровой рубль предназначен для внутреннего использования внутри российской экономики, он не требует конвертации в другую валюту для повседневных расчетов. В плане расплат: инфраструктура для использования цифрового рубля уже создается — это QR-коды, бесконтактные платежи через смартфоны и карты с поддержкой CBDC», — добавила Тарасова.

Важно понимать, что цифровой рубль будет отличным от криптовалют наподобие биткоина. В отличие от него цифровой рубль не будет требовать обмена на фиатные деньги для повседневных покупок. Использование цифрового рубля, наоборот, будет таким же простым, как и оплаты наличными или банковскими картами. Эта валюта будет полностью интегрирована в государственную финансовую систему и не будет требовать конвертации.

Так, цифровая валюта призвана повысить эффективность расчетов внутри страны и снизить издержки при переводах. В будущем стоит ожидать развития и расширения инфраструктуры использования цифровых денег.